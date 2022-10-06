Ghezzal 11'e dönüyor
Alanyaspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın uzun bir aradan sonra Giresunspor maçıyla 11'e dönmesi bekleniyor.
Spor 06.10.2022, 17:16
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
Bu maç öncesinde Salih Uçan'dan gelen haber, teknik heyeti üzdü.
Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden 28 yaşındaki futbolcunun MR görüntülemesinde, gerilme ve ödem tespit edildi.
Salih Uçan, Giresun deplasmanında görev yapamayacak.
Teknik direktör Valerien İsmael’in orta sahayı Gedson, Josef de Souza ve Dele Alli'den oluşturması bekleniyor.
Fransız çalıştırıcının bu maçtaki en büyük kozu, sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan Rachid Ghezzal olacak.
Cezayirli oyuncunun 11'de forma giymesi halinde Muleka yedek kulübesinde oturacak.
N’kouodu ise bireysel çalışmalarına devam ediyor.
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