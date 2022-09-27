Gerçek maliyeti belli oldu: Aslan Icardi'de çok bonkör

Galatasaray’ın Paris Saint- Germain’den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, aile hayatında yaşadığı problemleri çözdü. Arjantinli çift, İstanbul’da düzenli bir yaşantı için plan yapıyor.

Otelde yaşamak yerine Bebek’te Boğaz manzaralı eve taşınan çift, çocuklarının eğitimiyle de ilgilendi. 2’si Icardi’den olmak üzere toplam 5 çocuğu olan Wanda Nara, Paris’te eğitim gördükleri uluslararası okulun eş değerini Sarıyer sınırlarında buldu ve kayıtlarını yaptırdı.

Aile hayatını düzene sokan çift saha dışında işleri yoluna koyarken, sıra Icardi’nin saha içi performansına geldi.

Masraf 500 bin euro

Galatasaray, Icardi’nin maaşının büyük kısmını PSG’ye ödetiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ücretine 750 bin euro katkıda bulunduğu Icardi’nin ek masrafları için ise para kısıtlamasına gitmiyor.

Ev kirası, 5 çocuğun okul masrafı ve yurt dışı uçak biletlerinin maliyeti 500 bin euroyu buluyor.

Galatasaray Icardi’nin transferinde aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara’ya da 1 milyon euro komisyon ödemişti.