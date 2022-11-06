Gerard Pique omuzlarda veda etti
Barcelona'nın 35 yaşındaki savunma oyuncusu Gerard Pique, futbol kariyerini noktaladı. Son maçına çıkan Pique için özel uğurlama yapıldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada, son 15 yıldır Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırması en önemli detay olarak öne çıktı.
Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı.
Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.
Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi.
Maç sonunda statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Beşiktaş
|13
|22
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|11
|17
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|10
|14
|12. Adanaspor
|12
|14
|13. Tuzlaspor
|10
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|10
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|32
|2. Arsenal
|12
|31
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|12
|21
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Brentford
|14
|16
|11. Crystal Palace
|12
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Leicester City
|14
|14
|14. West Ham United
|13
|14
|15. Everton
|14
|14
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Aston Villa
|13
|12
|18. Southampton
|13
|13
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|12
|22
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|12
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|4