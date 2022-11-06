Gerard Pique omuzlarda veda etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada, son 15 yıldır Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırması en önemli detay olarak öne çıktı.

Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı.

Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.

Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi.

Maç sonunda statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı.