Gerard Kovid-19'a yakalandı
Aston Villa teknik direktörü Steven Gerard'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Spor 25.12.2021, 23:41
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Aston Villa Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 41 yaşındaki Gerrard'ın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.
İngiliz teknik direktörün, ligde yarın Chelsea ve 28 Aralık Salı günü Leeds United ile oynayacakları maçlarda takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.
Kaynak: AA
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