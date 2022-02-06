Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu'ya tepki
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı çirkin paylaşım nedeniyle eski yüzücü Derya Büyükuncu'ya yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaşarak, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya, daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."
Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2022
Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor. pic.twitter.com/Hh4pfbD9IH
Kaynak: NTVSPOR
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