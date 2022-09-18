Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamamasından ötürü 25 Eylül'e ertelendi.
Spor 18.09.2022, 16:16
Bugün yapılması gereken olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Olağanüstü genel kurul, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Kaynak: AA
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Sakaryaspor
|6
|10
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Pendikspor
|6
|9
|8. Tuzlaspor
|6
|8
|9. Adanaspor
|6
|7
|10. Manisa Futbol Kulübü
|5
|8
|11. Samsunspor
|6
|7
|12. Rizespor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|7
|5
|18. West Ham United
|7
|5
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1