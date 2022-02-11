Gençlerbirliği galibiyet hasretini dindirdi
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın açılış maçında konuk olduğu Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Başkent ekibi maçı 45. dakikada Sandro Lima ve 56. dakikada Blessing Eleke'nin golleriyle 2-1 kazandı. Altınordu'nun maçtaki tek golünü 25. dakikada Recep Aydın kaydetti.
Bu sonuçla 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren Gençlerbirliği 29 puana yükseldi. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu ise 22 puanda kaldı.
Altınordu: 1 - Gençlerbirliği: 2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Özcan Sultanoğlu
Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Erdi Dikmen, Volkan Fındıklı (Dk. 60 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın (Dk. 78 Şeref Özcan), Kubilay Aktaş, Kenan Fakılı (Dk. 68 Feyttullah Gürlük), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Barış Alıcı, Bieliaiev (Dk. 76 Musa Şahindere), Grechyshkin, Ömürcan Artan (Dk. 88 Mert Kula), Lima, Eleke (Dk. 90+3 İlker Karakaş)
Goller: Dk. 25 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 45 Lima, Dk. 56 Eleke (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 65 Eleke, Dk. 77 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 75 Furkan Metin (Altınordu)
Kaynak: TRT Spor
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