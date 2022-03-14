Genç yıldızın çapraz bağları koptu
Bundesliga'da Köln'ü konuk eden Bayer Leverkusen'in 18 yaşındaki genç yıldızı Florian Wirtz'in ön çapraz bağları koptu.
Spor 14.03.2022, 00:02 14.03.2022, 00:24
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, genç yıldızını sakatlığa kurban vermenin şokunu yaşıyor.
Ligde Köln'ü konuk eden Leverkusen sahadan 1-0 yenik ayrılırken Wirtz maçın ilk yarısında sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden 18 yaşındaki futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Bundesliga'nın altın yeteneklerinden biri olarak gösterilen Florian Wirtz bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 10 gol ve 14 asistlik performansa imza atmıştı.
Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Wirtz, 2020 yazında yalnızca 200 bin euro karşılığında Köln altyapısından transfer edilmişti.
17 yaşında Bundesliga'da ilk golünü kaydeden Wirtz, Nuri Şahin'e ait 15 yıllık rekoru kırmış ve lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu olmuştu.
Kaynak: NTVSPOR
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