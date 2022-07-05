Genç stoper Beşiktaş'ta

Şu ana kadar 4 transfere imza atan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı..

Beşiktaş, genç futbolcunun kulübü İstanbulspor ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

Emrecan'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor