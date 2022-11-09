Genç futbolcudan Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynadığı maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un dizinde bağ hasarı ve gerilme olduğu bildirildi.
Spor 09.11.2022, 17:21
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ofspor maçında aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde esneme meydana gelen Ross'un MR'nın çekildiği belirtilerek, "Tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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