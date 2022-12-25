Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı
Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 27 ilden 500'ün üzerinde sporcu katıldı. Sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "40 yaş üstü" kategorilerinde mücadele etti.
Spor 25.12.2022, 13:53
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 27 ilden 500'ün üzerinde sporcu katıldı. Sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "40 yaş üstü" kategorilerinde mücadele etti.
Veteran müsabakalarıyla başlayan ve açık el yarışmalarının yapıldığı birinci günün ardından şampiyonanın ikinci ve üçüncü gününde kısa ve uzun silah yarışmaları gerçekleştirildi.
Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz de müsabakaları izledi.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|14
|24
|7. Kayserispor
|14
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|41
|2. Pendikspor
|18
|30
|3. Samsunspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|18
|29
|7. Manisa FK
|18
|28
|8. Bandırmaspor
|17
|28
|9. Boluspor
|18
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Erzurumspor
|18
|23
|13. Altay
|18
|21
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|17
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4