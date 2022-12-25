Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 27 ilden 500'ün üzerinde sporcu katıldı. Sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "40 yaş üstü" kategorilerinde mücadele etti.

Veteran müsabakalarıyla başlayan ve açık el yarışmalarının yapıldığı birinci günün ardından şampiyonanın ikinci ve üçüncü gününde kısa ve uzun silah yarışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz de müsabakaları izledi.