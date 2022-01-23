Gedson tekrar Galatasaray'da: İşte anlaşmanın detayları
Kötü günleri geride bırakmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon iyi verim aldığı Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına yeniden kiraladı.
Galatasaray , uzun süredir Benfica'dan transferi adına uğraş verdiği eski oyuncusu Gedson Fernandes için anlaşma noktasına vardı. Portekiz basını, Galatasaray'ın ana hatlarda Benfica ile anlaşma sağladığını açıkladı.
A Bola'da yer alan haberde Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinin bir süre için tıkandığı fakat şimdi çözüme yakın olunduğu belirtildi. Nokta koyulmamış olsa da transfer anlaşmasının ana hatlar üzerinde olumlu sonuçlandırıldığı belirtilmekte.
İşte anlaşmanın detayları
Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i 1.5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi. Bu da Gedson Fernandes'in Benfica ile sözleşmesinin biteceği Haziran 2023'e kadar Galatasaray kadrosuna katılmasını sağlayacak.
1.5 yıllık anlaşma için Benfica'nın Galatasaray'dan 1.5 milyon Euro düzeyinde bir ücret alacağı belirtilmekte.
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