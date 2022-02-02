Gedson Fernandes Beşiktaş ile anlaştı

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor.

Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzlayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek. Beşiktaş ayrıca, sonraki satıştan da %50 pay verecek.

Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.

Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.

Kaynak: NTVSPOR