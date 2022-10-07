Gaziantep'te karşılıklı birer gol: 1-1

23. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim'in pasıyla topu önünde bulan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kontrol etti.

27. dakikada orta sahada başlayan Adana Demirspor atağında ceza alanı çizgisi üzerinde bulunan Emre Akbaba, topu sol köşedeki Assombalonga'ya verdi. Assombalonga'nın pasında topla buluşan Belhanda'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Sagal'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Maxim, meşin yuvarlağı Figueiredo'ya bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

45. dakikada orta sahada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Onyekuru'nun yakın mesafeden şutundan Tosça meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

50. dakikada orta sahadan gelişen konuk takımın atağında Belhanda'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağa sahip oldu.

61. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

70. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Markovic'in aşırtma şutuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada orta sahadan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.

75. dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Rodrigues'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Adana Demirspor'un gelişen atağında Ndiaye'nin ara pasında topla buluşan Assombalonga'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.