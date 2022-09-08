Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor'la Hatay'da karşı karşıya gelecek.
Spor 08.09.2022, 01:59
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Stadyumu'nda mayıs ayında başlanan saha zemini yenileme işlemlerine devam edildiği belirtildi.
Zeminin henüz hazır olmadığı ve mevcut şartların sporcu sağlığı açısından sorun yaratabileceği aktarıldı.
"Bir kez daha milli takımımızı Gaziantep'te ağırlayacak olmanın getirdiği sorumlulukla, Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağımız karşılaşmanın pazar günü saat 20.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılmıştır. Taraftarlarımızdan yaşanan bu süreçten dolayı özür diliyoruz. Kombine kart ve loca satın alan taraftarlarımızın biletleri Hatay'da da geçerli olacaktır."
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|5
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|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
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|10
|8. Trabzonspor
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|10
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|5
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|5
|6
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|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
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|4
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|3
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|7
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|7
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|4
|6
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|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
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|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
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|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0