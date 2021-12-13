Gaziantep FK'li Joao'dan 43,3 metreden harika gol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, sahalarda ender rastlanan bir gole imza atıldı.



Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun pas hatasını değerlendiren Joao, orta sahada topla buluştu ve 8. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarstı.

İŞTE GOL ANI

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)