Gaziantep FK'li Joao'dan 43,3 metreden harika gol
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakasının 8. dakikasında Gaziantep FK futbolcusu Joao'nun kaleci Berke Özer'in önde görüp 43,3 metreden kaleye gönderdiği şut sahalarda ende görülen gollerden biri olarak kayıtlara geçti.
Spor 13.12.2021, 20:59
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, sahalarda ender rastlanan bir gole imza atıldı.
Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun pas hatasını değerlendiren Joao, orta sahada topla buluştu ve 8. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarstı.
İŞTE GOL ANI
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
Kaynak: Fotomaç
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