Gaziantep FK deplasmanda galibiyete hasret
Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig’de oynadığı 5 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon dış saha maçlarında aldığı sonuçlarla taraftarını üzüyor. Bu sezon deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a 2-0, Adana Demirspor’a 4-0 ve Atakaş Hatayspor’a 2-1 yenilen Gaziantep, dış sahadaki tek puanını da Demir Grup Sivasspor’a karşı 1-1’lik skorla elde etti.
Deplasmanda kalesinde 12 gol gören Gaziantep FK, rakip ağları da sadece 4 kez sarsabildi.
İç saha karnesi iyi
Teknik direktör Erol Bulut' un öğrencileri, iç sahada ise yakaladığı performansla dikkati çekiyor.
Evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyen Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 10 puan çıkardı. Güneydoğu temsilcisi, iç sahada rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Süper Lig’de 11 puanla 12. sırasında yer alan Gaziantep FK, ligin 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2