Gaziantep FK'de transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalara katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.