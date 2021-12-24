Gaziantep FK'de ayrılık
Gaziantep FK, futbolcusu Kenan Özer ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Spor 24.12.2021, 20:46
Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Özer'in 3 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekip için mücadele ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer’e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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