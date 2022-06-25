Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu

Amerika Ligi ekiplerinden Los Angeles, sansasyonel bir transfer daha imza attı. MLS temsilcisi, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale'ı kadrosuna kattı.

Kaliforniya ekibi, Los Angeles FC, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bale, 2013 yazında 101 milyon avroluk rekor bir bedelle Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, İspanyol devindeki ilk yıllarında başarılı olsa da son yıllarda gözden düşmüştü.

2020 - 2021 sezonunu kiralık olarak Tottenham'da geçiren deneyimli futbolcu, geçen sezon Real Madrid formasıyla sadece 7 maçta forma giymişti.

Los Angeles ekibi, bir süre önce Juventus'tan ayrılan Giorgio Chiellini'yi de renklerine bağlamıştı.

Kaynak: TRT Spor