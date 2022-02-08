Gareth Bale son imzasını atacak

La Liga devi Real Madrid, transfer rekoru kırarak 100 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Gareth Bale'dan kurtuluyor.

Galli futbolcu La Liga'ya transfer olduğundan bu yana beklenen seviyeye çıkamadı. Real Madrid oyuncuyu defalarca göndermek istedi ancak yüksek maliyetini karşılayabilecek bir kulüp çıkmadı. Ancak Bale, Santiago Bernabeu'da yolun sonuna geldi.

Gareth Bale son imzasını hangi takıma atacak?

El Nacional gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Gareth Bale yeni takımıyla anlaştı. Bale eski kulübü Tottenham'a geri dönüyor. İddiaya göre bu transfer Bale'ın kariyerindeki son imza olacak ve yıldız futbolcu Tottenham'daki sözleşmesi bittikten sonra kariyerini noktalayacak.

Real Madrid, Bale'ın Ocak ayında takımdan ayrılmasını bekliyordu ancak 32 yaşındaki futbolcu alacaklarını bırakmak istemedi ve sezon sonuna kadar oynamamayı göze alarak Bernabeu'da kaldı.

Çalkantılı Real Madrid kariyerinde sık sık eleştirilerin odak noktası haline gelen Bale, geçen sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirmiş ve 34 maçta forma giyerken 16 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Gareth Bale, Real Madrid'de neler yaptı?

Real Madrid, Gareth Bale'ı 2013 yazında rekor bedelle kadrosuna kattı. Real Madrid formasıyla kupa koleksiyonunu oldukça genişletti. Galli yıldız takımıyla 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa ve 4 Kulüper Dünya Kupası kazandı.

Real Madrid'de geçirdiği 9 yılda bugüne kadar 255 maçta görev yapan futbolcu 106 gol ve 77 asiste imza attı.

Kaynak: NTVSPOR