Gana ikinci maçta galibiyetle tanıştı

Gana'ın gollerini 24. dakikada Salisu, 34. ve 68. dakikalarda Kudus atarken Güney Kore'nin gollerini 58. ve 61. dakikalarda Gue Sung Cho attı.

Turnuvada ilk galibiyetini alan Gana 3 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Güney Kore 1 puan ve eksi averajla son sırada yer alıyor.

Gruptaki son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile de Portekiz karşı karşıya gelecek.