Galler Milli Takımı, Galce ismini kullanacak

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Galler, milli takımın isminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan haberde, Galler Futbol Federasyonu'nun ülkenin adının Dünya Kupası'nın ardından turnuvalarda İngilizce yerine Galce yer almasını istediği ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Değişikliğin uygulanmasına karar verilirse Galler, Katar'daki turnuvanın ardından oynayacağı tüm maçlarda "Wales" olarak değil, "Cymru" (Kımri) olarak yer alacak.

Haberde, federasyonun FIFA ile yaptığı yazışmalarda Wales yerine Cymru ismini kullandığı da aktarıldı.

Galler Futbol Federasyonu CEO'su Noel Mooney, "Takım, Cymru olarak adlandırılmalı. Bizler, milli takımımız için bu kelimeyi kullanıyoruz. İnternet sitemizde de bu ifade yer alıyor" dedi.

Dünya Kupası'nda da bu isimi kullanmak istediklerinin altını çizen Mooney, "2023 daha iyi bir seçenek olabilir. Bu konuyu tüm paydaşlarımızla tartışacağız. Değişiklik kararını aceleye getirmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Galler, bir üst tura kalabilmek adına İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İran ile karşılaşacak. Galler, 21 Kasım'daki ilk maçında Birleşik Devletler karşısına çıkacak.

Kaynak: TRT Spor