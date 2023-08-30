Galibiyete rağmen istifa çağrıları

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk maçı da 3-2 kazanmanın avantajıyla Devler Ligi'nde gruplara kaldı.

OYNANAN KÖTÜ FUTBOL TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın Molde'yi iki maçta da mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması sevinçle karşılanırken, Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Norveç ekibi karşısında sergilenen kötü futbola tepki gösterdi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sahasında sergilediği tatmin etmeyen oyundan teknik direktör Okan Buruk'u sorumlu tutan çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Gerek oyuncu değişikliklerinin geç kalması gerekse yeni transferlerin takıma uyumlarındaki gecikme nedeniyle Okan Buruk'u istifaya davet ettiler.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde;