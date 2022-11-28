Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti
2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız isme transfer teklifi geldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun gidişine onay vermedi. İşte ayrıntılar...
Spor 28.11.2022, 12:37
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalar devam ediyor.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Bandırmaspor
|14
|21
|9. Manisa FK
|13
|20
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4