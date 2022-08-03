Galatasaraylı Morutan'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan gelecek sezon İtalya'da forma giyecek. Sarı kırmızılıların kiralık göndermek istediği oyuncu, yeni sezonda İtalya Serie B takımlarından Pisa'da mücadele edecek.
Spor 03.08.2022, 01:38
Galatasaray'da yeni sezonda ilk 11'de düşünülmeyen Olimpiu Morutan, İtalya Serie B takımlarından Pisa ile anlaştı.
Rumen futbolcu Pisa'da 1 yıl boyunca kiralık olarak oynayacak. Morutan, kulübü Serie A'ya yükselirse 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Pisa'da kalacak.
Morutan'ın gelecek sezonki alacaklarını Pisa karşılayacak. İtalyan ekibi, Serie A'ya yükselirse oyuncunun sözleşmesindeki zorunlu alma maddesi devreye girecek.
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