Galatasaraylı futbolcu Nihat Kahveci'yi şaşırttı: Hiç tahmin etmezdim
Galatasaray'ın Giresunspor'a mağlup olduğu maçı yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın performansıyla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.
Spor 14.08.2022, 14:18
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın büyük hatası sonrası yenilen golle sahadan boynu bükük ayrıldı.
TRT Spor'da mücadeleyi yorumlayan Nihat Kahveci, Abdülkerim ile ilgili yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.
Kahveci, "Seni Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe istedi. Galatasaray'a hak ederek geldin. Bu kadar net bir hata yapabileceğini hiç tahmin etmezdim. Büyük takımda oynuyorsan buralarda çok garanti oynamak gerekir" dedi.
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