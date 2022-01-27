Galatasaraylı bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan COVID-19 testlerinin ardından bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun semptomu olmadığı ve bu oyuncunun karantina süresinin dolmasının ardından takıma katılacağı ifade edildi.