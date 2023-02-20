Galatasaraylı Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir'den anlamlı hareket
Galatasaray'da Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, depremzedeler için formalarını bağışladı.
Spor 20.02.2023, 20:46
Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun milli takım formasını, Emre Taşdemir'in ise gol sevinci yaşadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla kulübe bağışladığı belirtildi.
Kaynak: AA
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