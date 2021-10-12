Galatasaray'ın yeni sponsoru belli oldu
Galatasaray'ın 10 yıllık süreçte 100 milyon euroya yakın bir geliri kasasına koymayı hedeflediği yeni sponsorluk anlaşması resmen açıklandı.
Spor 12.10.2021, 09:37 12.10.2021, 10:53
Galatasaray'da stadyum isim sponsorluğu konusundaki belirsizlik sona erdi. Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada NEF ile anlaştıklarını duyurdu.
Sarı kırmızılıların basketbol takımının sponsorluğunu da yapan NEF, Galatasaray ile geniş kapsamlı bir anlaşma yaptı.
Yeni ismi NEF Stadyumu olması beklenen Ali Sami Yen Spor Kompleksi için yapılan anlaşma için yapılan açıklama şöyle;
"Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır."
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