Galatasaray'ın yedek kulübesinde dikkat çeken detay
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde dikkat çeken bir görüntü vardı. Sarı kırmızılıların yedek kulübesinde bir futbolcu uzun süre tek başına oturdu. Kapüşonu kapalı olan futbolcunun kim olduğu dakikalar sonra ortaya çıktı.
Spor 26.10.2021, 09:51 26.10.2021, 09:56
Galatasaray'da sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesinde ilginç bir görüntü verdi.
Büyük beklentilerle sezona başlayan oyuncu yeterli performansı göstermemesi sonrasında yedek kulübesine hapsolmuştu.
28 yaşındaki futbolcunun derbi öncesinde oldukça moralsiz olduğu gözlemlendi. Aytaç Kara, takım arkadaşlarından ayrı bir şekilde yedek kulübesinde oturması dikkat çekti.
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