Galatasaray'ın Moskova planı belli oldu
Yarın UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, liderliğini korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, zorlu maçta orta sahayı kalabalık tutarak rakibini alt etmeyi planlıyor.
Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanan ve zirve ile arasındaki puan farkını indiren Galatasaray, rotasını yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 4 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 3. maçından da puanla dönerek, 2. tur umutlarını artırmak istiyor.
Galatasaray, Lokomıtiv Moskova deplasmanında, liderlik koltuğunu korumaya çalışacak. Teknik heyet, bu maça büyük önem veriyor. Genç kadronun özgüven kazanması için Avrupa maçlarında alınacak puanların çok önemli olduğunu düşünen teknik heyet, kadroyu da kafasında şekillendirmeye başladı.
Güçlü orta saha planı
Rusya deplasmanında kalede Muslera görev yapacakken, sağ bekte Boey’in sakatlığında formanın Yedlin’de olacağı öğrenildi. Stoperde Marcao ve Nelsson, sol bekte Van Aanholt şans bulacak. Teknik heyet, Rusya deplasmanında güçlü bir orta saha kurgusu oluşturmayı planlıyor. Taylan’ın savunmanın önünde olması beklenirken, merkezde Berkan ve Cicaldau forma giyecek. Hücum hattında Kerem, Morutan ve Mustafa Muhammed’in olacağı öğrenildi. Morutan’ın oyun içinde merkeze gelerek orta sahayı 4’lemesi planlanıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|19
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|7. Alanyaspor
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|9
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|9
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|9
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|9
|8
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|6
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|1
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|9
|21
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|18
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|16
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|9
|15
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|14
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|8
|11
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|8
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|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
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|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
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|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
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|8
|12
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|8
|12
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|8
|11
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|8
|11
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|8
|10
|14. Crystal Palace
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|8
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|7
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|8
|7
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|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
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|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
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|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
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|16
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|15
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|15
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|12
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|11
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|7
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|7
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|6
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|5
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|3
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|2