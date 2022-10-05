Galatasaray'ın genç yeteneği UEFA gençlik maçında yıldızlaştı
Galatasaray, UEFA gençlik maçında Rumen takımı Csikszereda'yı 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda 17 yaşındaki Beknaz Almazbekov mücadelede attığı iki golle yıldızlaştı.
Spor 05.10.2022, 20:04 05.10.2022, 20:06
Galatasaray'ın Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov, Rumen takımı Csikszereda ile oynanan karşılaşmada attığı gollerle yıldızlaştı.
17 yaşındaki futbolcunun maçta attığı gol ise sosyal medyada gündem haline geldi.
Beknaz, önceki günlerde Kırgız Milli Takımı'nı seçmişti. 17 yaşındaki futbolcu Ocak ayından itibaren yabancı statüsüne geçecek ve TFF'nin 14+3 (U21) kuralı kapsamında değerlendirilecek.
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