Galatasaray'dan bir bomba daha!

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, önce Milano’dan Torreira ile havalandı, ardından da Belçikalı oyuncuyu Brüksel’den alıp geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, bir yıldızı daha renklerine katmak için harekete geçti.

Galatasaray transferde bombaları patlattı. Cim-Bom, Lukas Torreira ve Dries Mertens’i dün gece aynı özel uçakla İstanbul’a getirerek resmen gövde gösterisi yaptı, havayoluyla havasını attı.

Dünya yıldızlarının transfer şartlarında kıran kırana pazarlıkların sonuç verdiği görüldü. Bonservisi için 15 milyon euro istenen Lukas Torreira’yı 6 milyon euroya bitiren ve futbulcuyla 2 milyon 750 bin eurodan 4 senelik anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların, Mertens’i de tahmin edilen rakamların çok altında bir rakama ikna ettiği öğrenildi.

JUVENTUS'UN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı 2.9 milyon net, 1 milyon eurosu da bonus olmak üzere 3.9 milyon euroya renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların bu hamlesi de çok ses getirdi. Juventus’un 5 milyon euroluk teklifini, “Ben Napoli efsanesi olarak kabul edemem” diyerek reddeden yıldız oyuncunun kontratı, şampiyonluk durumunda bir sene daha otomatik olarak uzayacak.

Transfer görüşmeleri için Milano’da bulunan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur buradan Lukas Torreira ile birlikte havalandı ve Mertens’i almak için Brüksel’e geçti. İki ünlü futbolcu, gece saatlerinde İstanbul’a inerken, havalimanında Galatasaraylılar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MERTENS: HARİKA BİR ATMOSFER

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.. Taraftarlar inanılmaz! Bunu beklemiyordum. Harika bir atmosfer! Çılgınca. Çok güzel. Buraya özel hedefler için geldim. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TORREIRA: HER ŞEY MUHTEŞEM

Sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Lucas Torreira ise "Burada olduğum için çok mutluyum, her şey muhteşem" diye konuştu

ALEXİS SANCHEZ GÜNDEMDE

Galatasaray transfere doymuyor. Sarı-kırmızılılar şimdi de Alexis Sanchez’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyor. Daha önce Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin formalarını da giyen Sanchez, forvet, forvet arkası veya kanatlarda görev yapabiliyor.

INTER'LE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Inter'le 1 yıl daha mukavelesi olan Sanchez'in transferinin olumlu ya da olumsuz bir şekilde birkaç gün içinde neticeye kavuşacağı bildirildi. Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üretti.

Milliyet/Skorer