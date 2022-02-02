Galatasaray'da kadro dışı kararı
Galatasaray'da gelecek sene için Marsilya'yla anlaşan genç futbolcu Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.
Spor 02.02.2022, 23:10 02.02.2022, 23:21
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz'ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz'ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi.
Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas'ın kurmaylarına "artık Galatasaray'ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin" dediği öğrenildi.
Kaynak: Fotomaç
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