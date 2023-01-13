Galatasaray'da gözler Hatayspor maçında

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Son 7 maçını kazandı

Yarın Hatayspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazandı. Galatasaray en son ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.