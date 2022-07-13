Galatasaray'da Cenk Ergün istifa kararı aldı: Dursun Özbek bırakmıyor

Galatasaray’da Dursun Özbek başkanlığa seçildikten sonra Sportif AŞ’de Başkanvekilliği’ne Erden Timur, Futbol Direktörlüğü’ne ise Cenk Ergün’ü getirdi. Florya’da birlikte çalışmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

Galatasaray’ın yeni sezon kadro planlamasında ve transfer görüşmelerinde Erden Timur etkili olurken, Cenk Ergün geri planda kaldı. Önemli isimlerin transfer görüşmelerini Timur sürdürürken, Ergün pasif pozisyona geçti.

Marcao sonrası stadı terk etti

Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre Cenk Ergün, Marcao’nun transferinden sonra telefonlarını kapatarak stadı terk etti. Bonuslarla birlikte 15 milyon euroya Sevilla’ya transfer olan Marcao’nun bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu rakamı çok düşük bulan ve transfer görüşmelerinde gölgede kalan Cenk Ergün, anlaşmanın sağlanmasının ardından istifa kararı alarak stattan ayrıldı ve evine gitti.

Özbek iki ismi de kaybetmek istemiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iki ismi de kaybetmek istemiyor. Önceki başkanlık döneminde Cenk Ergün ile başarılı transfer sezonları geçiren Özbek, tecrübeli futbol adamının gitmesine izin vermiyor. Erden Timur ise Özbek’in seçimde en büyük kozuydu. Özbek-Timur ikilisi, sarı-kırmızılı kulübün gayrimenkullerini geliştirmek için çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca Timur, kulübün zor günlerden geçtiği bu dönemde büyük bir sorumluluk alarak kasa kolaylığı sağlıyor. Erden Timur’un kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulüp adına büyük meblağlarda ödemeler yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı.