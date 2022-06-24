Galatasaray'da ayrılık: Veda edildi
Galatasaray Erkek Voleybol Takımında başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.
Spor 24.06.2022, 23:17 24.06.2022, 23:56
Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray’a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey’e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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