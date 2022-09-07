Galatasaray Yusuf Demir'i kadrosuna kattı

Galatasaray, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.