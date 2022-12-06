Galatasaray, Yunus Akgün'le yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna dek geçerli yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Galatasaray Futbol Akademisi’nde yetişen Yunus Akgün, 8 yaşından bu yana giydiği sarı-kırmızılı formayı başarıyla terletmeye devam etmektedir. Türkiye Milli Takımı formasını alt yaş gruplarında giymesinin ardından A Milli olarak ilk maçına 4 Haziran 2022 tarihinde oynanan Faroe Adaları maçında çıktı ve 5 kez A Milli Takım forması giyerek bir gole imza attı.

Oyuncumuz Yunus Akgün’e Galatasaray’da devam edecek kariyerinde üstün başarılar diliyoruz.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."