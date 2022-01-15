Galatasaray yönetiminde istifa tartışması

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, Fatih Terim görevdeyken başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde Domenec Torrent'le görüşmeler yaptığını açıklamıştı. Gün'ün daha sonra Florya'da etkin rol alacağı bildirildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün sosyal medyada bazı mesajları paylaşıldı. Bu mesajlara taraftarlar ve başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu tepki gösterdi. Hamamcıoğlu, konuyla ilgili olarak, "Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün’ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum. #IstanbulSözleşmesiYaşatır" paylaşımını yaptı.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise mesajlarla ilgili olarak, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın ardından Işıtan Gün'den açıklama geldi.

Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır. — Burak Elmas (@burakelmas_tr) January 15, 2022

Işıtan Gün ise mesajlar için özür diledi. Gün konuyla ilgili olarak, "Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim" açıklamasını yaptı.

Özgür Işıtan Gün kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Özgür Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı.



Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev alan Gün, 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapmaktadır.

Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. — Işıtan Gün (@isitangun) January 15, 2022

Kaynak: NTVSPOR