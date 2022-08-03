Galatasaray yönetimi büyük oynuyor: İmzalar Galatasaray adasında atılabilir

Galatasaray, ligin başlamasına az bir süre kala önemli isimleri kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar Arsenal'den Lucas Torreira ve Napoli ile sözleşmesi biten Dries Mertens'i kadrosuna katmak için teklif yaptı.

İki futbolcuyla ilgili de olumlu görüşmeler yapan sarı kırmızılı idareciler oyuncuların kararını bekliyor.

Galatasaray Torreira ve Mertens'i kadrosuna katması halinde imza törenini adada yapmayı planlıyor.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Adası önceki günlerde tadilata alınmış ve güzel bir görünüme kavuşmuştu.