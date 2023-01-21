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Galatasaray yine kazandı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.

Spor 21.01.2023, 21:23
Galatasaray yine kazandı

4. dakikada ceza yayının sağında topla buluşan Boey'un sol ayağıyla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta çıktı.

17. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında konuk takım savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Nakajima, pasını altıpas gerisindeki Larsson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasındaki Oliveira'dan seken top, arkasındaki Boey'da kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Leite sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu topu kaleci Leite kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Icardi, kaleci Leite'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

55. dakikada Antalya temsilcisi beraberliği sağladı. Soner Aydoğdu, Galatasaray yarı alanının ortalarından hafif sol kanada yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına uzun oynadı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen Luiz Adriano'nun kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-1.

59. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarında Oliveira kafayla vurdu. Savunmadaki Floranus'un diğer kanada doğru açılan meşin yuvarlağa ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

71. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Ceza sahası içinde Icardi'nin vurduğu top, savunmadaki Ömer Toprak'tan döndü. Pozisyonun devamında Rashica'nın vurduğu top, auta çıktı. Pozisyonda Ömer'in topa eliyle müdahale ettiğini belirten hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'daki Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, Icardi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

84. dakikada seri ve kısa paslaşmalarla gelen Galatasaray'da Oliveira'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite sağına yatarak topu kornere çeldi.

90+4. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Sinan Gümüş, dar açıdan orta şut karşımı sert bir vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Muslera tek eliyle çelebildi.

Müsabaka Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Antalyaspor #Süper Lig
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