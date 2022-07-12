Galatasaray, yıldızlarına veda etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vasilije Pusica, Isaiah Canaan, Maurice Ndour, Melo Trimble, Kerry Blackshear ve David Kravish'in fotoğrafı paylaşılarak, "Teşekkürler Aslanlar. 2021-2022 sezonu boyunca gösterdiğiniz özverili mücadele ve emekleriniz için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.