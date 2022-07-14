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Galatasaray yıldız futbolcuyu istedi, Fenerbahçe kadrosuna katıyor

Başta ünlü gazeteci Di Marzio olmak üzere İtalyan basını, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Sambacı için Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katacağı belirtiliyor.

Spor 14.07.2022, 09:47
Galatasaray yıldız futbolcuyu istedi, Fenerbahçe kadrosuna katıyor

Başta ünlü gazeteci Di Marzio olmak üzere İtalyan basını, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Sambacı için Sarı-Lacivertliler’in devreye girdiğini yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, 6.5 milyon Euro karşılığında Joao Pedro’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler King ve Arao transferlerini tamamladı. Gözler, yapılacak forvet takviyesine çevrildi. Dün İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe , Galatasaray ’ın uzun süredir peşinde olduğu, Cagliari ile 4.2 milyon Euro’ya anlaşmasına rağmen menacer talepleri nedeniyle bitiremediği Joao Pedro için Fenerbahçe devreye girdi. Başta ünlü gazeteci Di Marzio olmak üzere birçok İtalyan kaynak, Sarı-Lacivertliler’in Cagliari ile 6.5 milyon Euro’ya el sıkıştığını duyurdu.

Yarın İstanbul’a geliyor!

Haberde, Fenerbahçe Yönetimi’nin 30 yaşındaki oyuncu ve menaceriyle de her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Joao Pedro’nun, transferi resmiyete dökmek için yarın İstanbul’a geleceği kaydedildi. Ancak bu transfer iddiası kafalarda soru işareti oluşturdu. Pedro, forvet arkasında ya da ikinci santrfor olarak oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe, forvet arkasına Lincoln’ü, destek golcü olarak da King’i zaten kadrosuna kattı.

Abdülkadir misillemesi

Bir diğer kafa karıştıran konu ise bonservis bedeliyle ilgili iddia. Cagliari, Galatasaray’ın 4.2 milyon Euro’luk teklifine ‘evet’ demişti. Buna göre İtalyan basını, Fenerbahçe’nin Bordo-Mavililer ile 6.5 milyon Euro’ya anlaştığını duyurdu. Yıldız futbolcuyla ilgili iddialar çok. Ancak bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler bir anlamda ezeli rakibinden Abdülkerim Bardakcı transferinin intikamını almış olacak.

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#Galatasaray #fenerbahçe #transfer
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