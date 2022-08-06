Galatasaray yıldız futbolcuyla Milano'da resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray uzun süredir istediği Lucas Torreira transferini tamamladı. Sarı kırmızılılar Uruguaylı orta saha oyuncusunu yarın İstanbul'a getiriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Torreira'nın Galatasaray ile Milano'da resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı kırmızılılar Torreira transferi için Arsenal'e 6-7 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Torreira geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giymişti.