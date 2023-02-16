Galatasaray, yeni "yerli" sol bekini buldu
Galatasaray, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Kanadalı savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Spor 16.02.2023, 16:57
Galatasaray, aradığı sol beki Atakaş Hatayspor'da buldu. Sarı kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Güney ekibinden Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.
Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun bedelinin ise 1 milyon 200 bin euro olduğu öğrenildi.
Adekugbe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre sezon sonuna kadar yerli statüsünde oynayacak. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atakaş Hatayspor'da 19 maçta görev yaptı. Milli takım formasıyla 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı, 4 de asist yaptı.
Kaynak: TRT Spor
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