Eyüp Aydın kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında?
Galatasaray'ın yeni transferi Almanya'nın Bayern Münih takımından Eyüp Aydın oldu. Peki, Eyüp Aydın kimdir?
Spor 14.09.2023, 22:45
Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray, Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Futbola Heidenheim altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Bayern Münih'in alt yaş gruplarında forma giydi.
EYÜP AYDIN KİMDİR?
Eyüp Aydın, 2 Ağustos 2004 tarihinde Almanya'nın Hedinheim An der Brenz şehrinde dünyaya geldi.
Henüz 19 yaşında olan oyuncu Bayern Münih takımında orta saha oyuncusudur.
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