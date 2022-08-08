Galatasaray yeni transferini açıkladı
Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın transferini açıkladı.
Spor 08.08.2022, 21:08 08.08.2022, 21:19
Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın transferini açıkladı.
KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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