Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonunun 1 milyon avro olduğu belirtildi.

"Biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz"

28 yaşındaki sol bek ise sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçen haftadan beri yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli. Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Farklı takımlardan oyuncular destek için bir araya gelmeye devam ediyor. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor. İnsanların her açıdan desteğimize ihtiyaç duyduğunu anlamamız çok önemli. Parayla yardım edebiliriz, bağış yaparak yardım edebiliriz. Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz. Bu noktada takımlar veya mücadeleler değil birlikte olmak önemli."

Hatayspor'a teşekkür eden Sam Adekugbe, "Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla Hatayspor'a tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak." değerlendirmesinde de bulundu.